LIVE | Verstappen blijft Vettel na pitstop voor, Hamilton aan de leiding

VS veel te sterk voor Trinidad en Tobago, Tel­star-spe­ler Ondaan speelt gelijk met Guyana

8:06 De voetballers van de Verenigde Staten hebben ook hun tweede wedstrijd in het toernooi om de Gold Cup overtuigend gewonnen. In Cleveland was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter met 6-0 veel te sterk voor Trinidad en Tobago.