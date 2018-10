LIVE | Verstappen noteert vierde tijd, Hamilton klasse apart

'Zaakwaarne­mer Van de Beek krijgt telefoon­tjes van Chelsea, Roma en United'

4 oktober Donny van de Beek mag zich verheugen in de belangstelling van een aantal topclubs in Europa. Volgens zaakwaarnemer Guido Albers hebben Chelsea, Liverpool, Manchester United en AS Roma al contact opgenomen over de middenvelder, die bij Ajax dit seizoen geen deel uitmaakt van de basiself van trainer Erik ten Hag.