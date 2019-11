LIVE | Verstappen de snelste, coureurs testen banden voor 2020

Dubbelaar Schuurs naar halve finales WTA Finals

18:24 Demi Schuurs heeft bij de WTA Finals in Shenzhen de halve finales bereikt in het dubbelspel. De Limburgse was samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld in haar derde groepsduel te sterk voor Hao-Ching en Latisha Chan uit Taiwan.