LIVE | Verstappen en co beginnen na siësta aan middagtraining

Even die blik van maatje Botos: Spiridakis geniet van debuut bij Go Ahead Eagles

8:00 Een kruisbandblessure en twee door corona in de war geschopte beloftencompetities. Voor Michalis Spiridakis was de weg richting het eerste elftal van Go Ahead Eagles niet altijd makkelijk. De 20-jarige aanvaller proefde tegen Helmond Sport, zij het kort, eindelijk aan het echte werk.