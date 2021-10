LIVE | Verstappen en Hamilton gaan strijd met elkaar aan, inzet pole position

KwalificatieMet een voorsprong van zes punten op zijn grote rivaal Lewis Hamilton begint Max Verstappen morgenavond (21.00 uur) aan de GP van de Verenigde Staten. Maar vanaf welke positie start hij in Texas? Daar komen we vanavond achter, als vanaf 23.00 uur gekwalificeerd wordt. Via ons liveblog mis je geen moment!