LIVE | Verstappen heeft tweede plek stevig in handen

Jeffrey Herlings heeft wereldti­tel MXGP binnen

14:55 Jeffrey Herlings (24) heeft zondagmiddag zoals verwacht in Assen de wereldtitel MXGP veroverd. Daarmee is hij de eerste Nederlander die zich in de koningsklasse (450cc) van de motorcross tot wereldkampioen kroont. Herlings was in zijn imposante carrière al drie keer (2012, 2013, 2016) de beste in de MX2-klasse (250cc).