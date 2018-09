Bottas pakt pole, Verstappen staakt kwalificatie

Door Rik Spekenbrink



Het systeem van gridstraffen is na breed gedragen kritiek enigszins aangepast, maar om nu te zeggen dat het er voor de Formule 1-volgers veel duidelijker op is geworden, nee. Want start Max Verstappen morgen bij de Russische grand prix nu vanaf de laatste of de voorlaatste startrij? Gek genoeg komt de FIA pas op vanavond of zelfs morgen met een definitieve startopstelling. Maar voor zover nu te overzien, lijkt Verstappen de race morgen op zijn 21ste verjaardag vanaf de allerlaatste plaats van start te moeten.

Bij zijn team Red Bull Racing hebben ze behalve de al eerder aangekondigde motorwissel namelijk ook de beide versnellingsbakken verwisseld. Dat komt Verstappen en zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo op een ‘extra’ gridstraf van 5 plekken te staan. De beide Toro Rosso’s hebben alleen de motor (en onderdelen daarvan) verwisseld en starten officieel ‘achteraan’, maar zij hebben dus geen extra penalty daar overheen gekregen. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso in de McLaren.

Brei van gridstraffen

Die was gisteren bij de eerste vrije training als eerste op de baan met de genoemde nieuwe onderdelen, althans dat was Lando Norris, die voor even zijn stoeltje innam. De nieuwe regel luidt: wie als eerste op het asfalt is met de bewuste onderdelen, komt bij de start vóór de andere coureurs met dezelfde straf. Norris stond gisteren al een kwartier voor aanvang te wachten op het groene licht en verzekerde zo plek 16 voor zijn Spaanse teamgenoot. Tenzij het allemaal weer net iets anders blijkt te zitten, want zelfs de grootste racefreaks zijn soms het overzicht kwijt in de brei van gridstraffen.

Hoe dan ook, Verstappen wist vanmiddag al dat de kwalificatie er voor hem niet toe zou doen. Hij had al aangekondigd alleen Q1 te rijden. Daarin was hij sneller dan de vier andere coureurs met een penalty, inclusief Ricciardo, maar dat verandert dus verder niets aan de startopstelling. In eerste instantie was de Australiër overigens sneller, maar dat liet Verstappen met het oog op het onderlinge kwalificatieduel niet over zijn kant laten gaan. De Nederlander reed nog een extra snelle ronde en schroefde de ‘head to head’ op naar 13-3 in zijn voordeel. Opvallend was overigens dat beide ‘Bulls’ in Q1 ook rapper waren dan de Ferrari’s, die het verrassend zwaar hebben in Rusland.