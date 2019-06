LIVE | Verstappen in buurt van Ferrari's op hardere band

David Dekker, de volgende nationale kampioen in de familie

15:15 Vader Erik Dekker grossiert op zijn 49ste in het veldrijden en de strandrace nog altijd in veteranentitels. Sinds zaterdag heeft de familie eindelijk weer een echte rood-wit-blauwe kampioenstrui in huis. David Dekker (21) spurtte op de Paasberg in Ede naar de nationale beloftentitel.