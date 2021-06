LIVE | Verstappen jaagt op Hamilton in bloedstollend slot Franse GP

Video Twee wissels voor laatste poulewed­strijd tegen Noord-Macedonië: ‘Er kan nog veel beter in het spel’

16:15 Frank de Boer gaat met nagenoeg zijn volledige basiselftal de derde groepswedstrijd van Oranje tegen Noord-Macedonië van morgenavond (18.00 uur) in Amsterdam. De bondscoach brengt slechts twee nieuwe spelers binnen de lijnen in de wedstrijd die alleen nog om de statistieken gaat. ,,Maar wie dat zijn, zullen jullie morgen zien’’, zei De Boer. ,,De rustperiode wordt anders wel erg lang. We hebben veel tijd tot de volgende wedstrijd.’’