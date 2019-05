LIVE | Verstappen jaagt op podiumplek in Spanje

Nieuwe nummer 4 Bertens schrijft historie met toernooi­winst in Madrid

11 mei Kiki Bertens heeft tennisgeschiedenis geschreven. De Nederlandse won in de finale van het WTA-toernooi in Madrid in twee sets (6-4, 6-4) van Simona Halep en is daarmee de nieuwe nummer vier van de wereld. Nog nooit stond een Nederlandse tennisster zó hoog op de wereldranglijst.