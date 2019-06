LIVE | Verstappen jaagt op Vettel, Red Bull en Mercedes verwachten spannend slot

Van Hunenstijn uit Apeldoorn spurt naar WK in Doha en Tokio 2020

16:06 Atlete Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn heeft onder de limiet gelopen voor de WK atletiek én de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter. Ze snelde bij wedstrijden in het Zwitserse La Chauds-de-Fonds naar een dik persoonlijk record van 11,13 seconden. Daarmee bleef ze onder de eis van zowel de WK in Doha (11,24) als de Spelen in Tokio (11,15).