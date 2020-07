LIVE | Verstappen kan Hamilton niet bijhouden, Bottas nadert Verstappen

Rampzalig debuut voor Jaap Stam, ook uitglijder Frank de Boer in MLS

9:07 Het debuut van Jaap Stam als trainer van FC Cincinnati is rampzalig verlopen. Hij ging in de Major League Soccer hard onderuit tegen Columbus Crew (0-4). Ook Atlanta United, de club van Frank de Boer, incasseerde een tik bij de hervatting van de Amerikaanse competitie in Miami. Atlanta verloor met 1-0 van New York Red Bulls.