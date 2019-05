LIVE | Verstappen kiest voor andere strategie dan concurrentie, Hamilton aan kop

LIVE | Tussen­stand uit Alkmaar geeft Ajax vleugels, maar beslissing blijft uit

16:04 • Tussenstand AZ-PSV: 1-0 • Ajax heeft nog twee overwinningen nodig voor de titel in de eredivisie • Arbiter is Pol van Boekel • Ajax won slechts drie van de laatste acht thuisduels met FC Utrecht in de eredivisie