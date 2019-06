LIVE | Verstappen klaagt over grip, snelste tijd voor Norris

Handbal­sters treffen angstge­gner Noorwegen in groepsfase WK

11:10 De Nederlandse handbalsters treffen op het komende WK in Japan in de groepsfase al angstgegner Noorwegen. De Scandinavische ploeg is de drievoudig wereldkampioen die Oranje op het WK van 2015 en het EK van 2016 in de finale versloeg.