LIVE | Verstappen lijkt podium niet mis te kunnen lopen, Hamilton op kampioenskoers

Gewezen toptalent Halilovic op zijn plek in Heerenveen: ‘Mis alleen nog wat zelfver­trou­wen’

20:57 Op zeventienjarige leeftijd vertrok Alen Halilovic (23) als supertalent van Dinamo Zagreb naar FC Barcelona. Hij trainde er met Messi, speelde vervolgens voor AC Milan, maar is dit seizoen in Nederland als huurling van de Italiaanse grootmacht te bewonderen. Vanavond maakte de Kroaat zijn basisdebuut in de eredivisie voor Heerenveen.