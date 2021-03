LIVE | Verstappen maakt eerste kilometers in zijn nieuwe wagen

testdagen bahreinHet grote aftellen naar de start van het Formule 1-seizoen over twee weken is nu echt begonnen. Met de eerste van drie testdagen in Bahrein, vandaag, morgen en zondag, presenteren én checken de renstallen hun nieuwe bolides. Max Verstappen komt in zijn kakelverse RB16b meteen in actie. Volg hier alles.