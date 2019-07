LIVE | Verstappen maakt zich op voor spektakel in Duitse regen

Griekspoor komt net tekort in finale Tampere

13:37 Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd net als vorig jaar het challengertoernooi van Tampere te winnen. De titelhouder verloor in de finale van het graveltoernooi in Finland in drie sets van de Zweed Mikael Ymer. Het werd 6-3 5-7 6-3 voor de nummer 125 van de wereld.