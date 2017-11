LIVE: Verstappen moet genoegen nemen met vijfde plek na oneerlijke strijd

Büchli pakt goud op keirin bij wereldbeker in Manchester

17:49 Matthijs Büchli heeft bij de wereldbeker baanwielrennen in Manchester zondag goud veroverd op keirin. De winnaar van olympisch zilver op dit onderdeel was in de finale net iets sneller dan de Oekraïner Andrei Vinokourov. Het brons was voor de Spanjaard Juan Peralta.