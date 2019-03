LIVE | Verstappen na pitstops nog steeds vijfde, Leclerc aan kop

Waterpolo­sters te sterk voor Rusland en stapje dichter bij Spelen

17:51 De Nederlandse waterpolosters hebben de eindzege gepakt in de Europese finale van de World League. De Europees kampioen versloeg Rusland in de eindstrijd van het toernooi in Turijn met 11-9 (2-1 4-2 3-2 2-4).