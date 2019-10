LIVE | Verstappen naar zesde plek, top-4 zeer dicht bij elkaar

De Vroome zet ambities kracht bij met ITF-winst in Canada

20:37 Indy de Vroome heeft zondag het ITF-toernooi in het Canadese Saguenay op haar naam gebracht. De 23-jarige tennisster uit Cromvoirt was in de eindstrijd te sterk voor de als derde geplaatste Robin Anderson (3-6, 6-4, 7-5).