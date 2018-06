LIVE: Verstappen noteert snelste tijd bij eerste training

Tips Je WK-pool nog niet ingevuld? Wij helpen je op weg

17:19 We zijn slechts een krappe week verwijderd van het WK en dus is het weer tijd voor de WK-pools, met vrienden, teamgenoten of collega's. Maar vooral die vermaledijde bonusvragen zorgen voor kopzorgen, want hoe weet jij nou hoeveel gele kaarten er in het hele toernooi getrokken gaan worden? Om je een handje op weg te helpen, zetten wij de cijfers op een rijtje.