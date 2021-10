LIVE | Verstappen ondanks ‘fraaie’ spin voorlopig het snelst in natte slottraining

Vrije training 3Zeven races voor het einde zit er nog altijd nagenoeg niets tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dit weekend hoopt de Nederlander weer de macht in het WK te grijpen, maar de juiste afstelling had hij op vrijdag nog niet gevonden. Hoe is dat vanochtend, met de kwalificatie (14.00 uur) in het vooruitzicht? Vanaf 11.00 uur mis je hier geen moment van een natte VT3!