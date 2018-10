LIVE | Verstappen virtueel aan de leiding in Mexico

Judoka Franssen pakt goud in Abu Dhabi

19:13 Judoka Juul Franssen heeft goud veroverd op de Grand Slam van Abu Dhabi. Ze won in de klasse tot 63 kilogram in de finale van de Sloveense Andreja Leski. Frank de Wit behaalde in de klasse tot 81 kilogram de bronzen medaille. Hij versloeg de Canadees Etienne Briand.