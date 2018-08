LIVE | Verstappen op eenzame derde plek, Vettel leidt

Rolstoel­bas­ket­bal­sters voor het eerst wereldkam­pi­oen

25 augustus Unieke prestatie in Hamburg. De rolstoelbasketbalsters zijn voor het eerst in de historie wereldkampioen geworden. Het team van bondscoach Gertjan van der Linden bleef tijdens het toernooi ongeslagen en won zaterdag in de finale van Groot-Brittannië (56-40).