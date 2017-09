LIVE: Verstappen op koers voor eerste pole ooit

Ta­fel­ten­nis­sters grijpen naast EK-finale

14:44 De Nederlandse tafeltennissters zijn er in Luxemburg net niet in geslaagd de finale te bereiken op het Europees kampioenschap voor landenteams. Het team dat onder leiding staat van oud-speelster Li Jiao, verloor na een spannende strijd met 3-2 van Duitsland. In de beslissende partij was Shan Xiaona, de nummer 16 van de wereld, in vier games te sterk voor Britt Eerland.