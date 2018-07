Verstappen pakt in Oostenrijk zijn eerste seizoenoverwinning

Márquez wint mooie editie MotoGP Assen

14:56 Zelden was de TT van Assen zo enerverend als in de 88e editie. De coureurs in de koningsklasse MotoGP maakten er een waar spektakel van, met tal van inhaalacties en wisselingen aan de kop. Met de Spanjaard Marc Márquez uiteindelijk als de snelste.