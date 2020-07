LIVE | Verstappen pas kwartier voor tijd voor het eerst in actie

Fotoserie Svitolina verslaat Kvitova in finale op vliegveld Tempelhof in Berlijn

15:58 Elina Svitolina heeft het eerste demonstratietoernooi in Berlijn op haar naam geschreven. De Oekraïense tennisster won in de finale, die wegens de regen twee dagen was uitgesteld, in drie sets van Petra Kvitova: 3-6, 6-1, 10-5.