LIVE | Verstappen probleemloos verder, Ferrari en McLaren verrassend snel

VIDEO Koeman voor El Clásico wéér gevraagd naar toekomst: ‘Moet ik hier elke week op antwoorden..?’

16:08 Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft alle vertrouwen in de heerlijke clash met Real Madrid van zondagmiddag. Dat heeft hij in aanloop naar El Clásico gezegd op een persconferentie, waar hij (wederom) vragen kreeg over zijn eigen toekomst.