LIVE: Verstappen ruimschoots aan kop in Mexico

Boem! Verstappen zet de snelste raceronde: één seconde sneller dan Bottas! Het gat is gelijk 7,3 seconden.



Hülkenberg (ook een Renault-motor) valt uit...

,,De wagen is niet veilig", roepen ze via de boordradio. ,,Je moet via de neus de auto verlaten. De auto is niet veilig."