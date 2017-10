LIVE: Verstappen soeverein aan kop, Vettel en Hamilton ver teruggevallen

8/71

Hamilton vraagt via de boordradio of Vettel hem met opzet heeft geramd. ,,Dat weten we niet zeker, Lewis."



Ricciardo is inderdaad uitgevallen. Houdt de Red Bull van Verstappen het wel vol? Als dat het geval is, dan is de Nederlander keihard op weg naar de winst! Voor zover je dat nu al kan roepen uiteraard.