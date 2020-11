LIVE | Verstappen spint en klokt vooralsnog vijfde tijd in eerste vrije training

Foto of verhaal Oproep | Deel jouw herinne­ring aan Maradona: Diego en ik

26 november Op pas 60-jarige leeftijd overleed woensdag een van de beste voetballers aller tijden. Diego Armando Maradona was op vele vlakken een fenomeen. Voor sommigen een gek, voor anderen een genie. We zijn op zoek naar verhalen van mensen die een bijzondere anekdote over hem hebben, die ooit eens oog in oog met hebben gestaan of met hem op de foto zijn gegaan. Mail je foto's of ontmoeting in maximaal 200 woorden met de vermelding ‘Diego en ik’ naar dit mailadres. De mooiste inzendingen publiceren we op deze site of in de krant. Lukt het doorlinkje niet, dan kun je ook mailen naar diego-adr@persgroep.net!