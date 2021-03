LIVE | Verstappen stevig aan de leiding, vroege pitstop Hamilton

Denemarken sluit zich aan bij actie Oranje voor veranderin­gen in Qatar

27 maart De Deense voetballers sluiten aan bij de actie die het Nederlands elftal heeft opgezet om aandacht te vragen voor de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Denemarken komt zondag bij de thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie in Herning tegen Moldavië met een statement. De spelers van Oranje doen dat vanavond in Amsterdam, als ze het opnemen tegen Letland.