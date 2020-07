LIVE | Verstappen terug op historische grond

Sétien twijfelt openlijk: ‘Of ik Barça coach in de Champions League? Geen idee’

10:49 Quique Setién weet niet of hij volgende maand nog op de bank zit als Barcelona het seizoen moet redden in de Champions League. ,,Of ik dan coach ben?”, herhaalde hij na de blamerende nederlaag tegen Osasuna (1-2) een vraag van een verslaggever. ,,Ik hoop het, maar weet het niet. Ik heb daar geen controle over.”