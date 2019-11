LIVE | Verstappen vanaf pole position op jacht naar eerherstel in Brazilië

Ronald Mulder weet dat het harder moet, maar ‘het is wat het is op dit moment’

16:29 ,,Het is wat het is op dit moment. Het moet een stuk beter allemaal", weet schaatssprinter Ronald Mulder. De Zwollenaar kwam vandaag op de 500 meter tijdens de wereldbeker in Minsk niet verder dan een dertiende plaats. Vrijdag won hij wel de teamsprint met Nederland.