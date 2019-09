LIVE | Verstappen verliest vermogen en zet geen tijd neer in kwalificatie

Froome onder het mes na ongelukje in de keuken: ‘Dit is niet mijn jaar’

15:25 Het jaar 2019 zal voor viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome de boeken ingaan als één van zijn mindere seizoenen. Nadat de Brit de Ronde van Frankrijk al moest missen na een zware van in de verkenning van de Dauphiné-tijdrit ging het nu zelfs thuis mis: Froome sneed zichzelf in zijn duim met een keukenmes, waarna vrijdagavond een operatie nodig was om de pees terug te zetten.