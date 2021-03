LIVE | Verstappen vervolgt eerste testdag op ‘vuile’ baan, ook Hamilton stapt in

COMEBACK Routinier Alonso (39) over rentree: ‘Als coureur voel ik mij nu beter dan ooit’

13:29 Na twee jaar afwezigheid is hij terug in de koningsklasse. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso stapt morgen in bij Alpine, voor zijn rentree in de Formule 1. ,,Ik heb hier nog wat te doen, dus ik moest wel terugkomen.’’