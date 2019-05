LIVE | Verstappen vlak achter leider Hamilton, maar krijgt nog tijdstraf

Fotoserie Robben bij huldiging in München: ‘Het waren tien wonderscho­ne jaren’

16:14 Bayern München won gisteravond in Berlijn de DFB-Pokal, een week nadat het zich tot kampioen van de Bundesliga had gekroond. De twaalfde Duitse dubbel in de clubhistorie werd vandaag groots gevierd op de Marienplatz in hartje München.