LIVE | Verstappen voorlopig derde achter Ferrari's

vrije training 2 Verstappen vijfde in de middag, verschil­len klein bovenaan

6 september Waar de regenval in de eerste training op Monza nog zorgde voor wat schuivers, bleef dit lot de coureurs in de middagtraining bespaard. Max Verstappen kwam met 1.22,350 tot de vijfde tijd op iets minder dan vier tienden van Charles Leclerc (1.20,978), die ook in de tweede oefensessie de snelste was op het thuiscircuit van zijn team.