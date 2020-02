LIVE | Verstappen waarschijnlijk toch weer de baan op na crash

FC Tulband: De Ligt zeker niet de eerste opvallende verschij­ning

12:11 Matthijs de Ligt kreeg gisteren tijdens de Champions League wedstrijd tussen Olympique Lyon en Juventus (1-0) een trap tegen zijn hoofd te verwerken. Hij hield er een snee en flink wat bloed aan over. De Ligt keerde terug met een tulband om zijn hoofd en werd een opvallende verschijning in het veld. Hij was zeker niet de eerste met zo'n opvallende tulband op zijn hoofd. Een fotoreportage van ‘FC Tulband’.