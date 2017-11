LIVE: Verstappen wil goede vorm doorzetten

Verstappen gaf na de eerste training aan dat hij redelijk tevreden is met zijn wagen. ,,Het ging niet verkeerd. We hebben verschillende zaken geprobeerd met name aan de voorkant van de auto. Daar was ik nog niet helemaal tevreden mee, maar over het algemeen was de balans van de auto wel goed. We zitten er op dit moment redelijk goed bij. Hopelijk reageert de auto als de zon hier verdwijnt hetzelfde."