LIVE | Verstappen zet tweede tijd neer, alleen Kubica nog sneller

Lewis Hamilton maakte in de eerste ochtendsessie van de tweede testweek de meeste rondes (89 rondes in vier uur), maar de Britse wereldkampioen was verrassend genoeg niet de snelste. De 35-jarige Pool Robert Kubica (Alfa Romeo) zette de snelste tijd neer: 1:16.942. De tweede tijd was voor Alexander Albon en dat was een flinke verrassing, want zijn RB16 stond de eerste drie uur van de ochtendsessie nog binnen vanwege technische problemen.