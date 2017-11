LIVE: Verstappen zoekt naar grip in tweede training

Ploegleiders geloven in onschuld 'dopingzondaar' Cancellara

16:53 Fabian Cancellara staat onder grote druk nu de internationale wielerunie UCI gaat bekijken of hij met een motortje in zijn fiets de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in 2010 heeft gewonnen. Die beschuldiging werd gemaakt in de onlangs verschenen biografie van oud-wielrenner Phil Gaimon. De Belgische ploegleiders Wilfried Peeters en Hilaire Van der Schueren denken niet dat de Zwitser mechanische doping heeft gebruikt.