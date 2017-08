LIVE: Verzilvert Kelderman zijn goede benen in Antequera?

De Wit naar derde ronde bij WK judo na zege op Münnich

11:20 Frank de Wit heeft bij de wereldkampioenschappen judo in Boedapest de derde ronde bereikt. De Nederlander, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen, won in zijn openingspartij in de klasse tot 81 kilogram van Benjamin Münnich. De Wit versloeg de Duitser met ippon.