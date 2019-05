LIVE | Vettel de muur in, onderzoek naar Leclerc bij derde vrije training

Saamhorig­heid als sleutel tot succes bij GA Eagles?

11:02 Nog één horde rest Go Ahead Eagles op weg naar de eredivisie. Binnen de huidige selectie hebben alleen Jeroen Veldmate (FC Emmen, 2017/18), Jeff Stans (2 keer, NAC 2016/17, Excelsior 2013/14) en Joey Groenbast (Go Ahead, 2015/16) al eens hun aandeel gehad in promotie via de nacompetitie. De belevenissen en verwachtingen van de ervaringsdeskundigen op een rij.