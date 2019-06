LIVE | Vierde tussentijd Verstappen, Leclerc de snelste

Max Verstappen moest gisteren de middagtraining in Oostenrijk staken nadat hij crashte en achterstevoren in de banden belandde. Hoe slaat de coureur van Red Bull terug op het thuiscircuit van het team, waar duizenden uitzinnige Nederlandse fans hem vandaag en morgen zullen steunen? Vanaf 12.00 uur mis je hier geen moment van de laatste vrije training, alvorens we om 15.00 uur gaan kwalificeren!