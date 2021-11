LIVE | Vijf Nederlanders in actie op 1000 meter voor vrouwen

Wereldbeker schaatsen Irene Schouten oppermach­tig op de 3000 meter, Nederlan­ders figureren bij de 500 en 5000 meter

Het internationale schaatsseizoen is van start gegaan in Polen met de eerste dag van de World Cup. Irene Schouten eiste een hoofdrol op en pakte met een baanrecord in Tomaszów Mazowiecki het goud op de 3000 meter.

12 november