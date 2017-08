LIVE: Vijftal vecht tegen peloton, beklimming wacht

Kritiek zal 'Money' Mayweather worst wezen: geld is geld

16:02 In gedachten verzonken tuurt hij door het raampje van zijn privéjet. Op het tafeltje voor hem liggen 25 stapeltjes met bankbiljetten van honderd dollar, netjes uitgestald. Op 26 augustus ga ik ‘shitloads of money’ maken, luidt het bijschrift van de foto. Want dat is wat Floyd Mayweather doet.