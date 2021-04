LIVE | Vinícius maakt zijn tweede goal tegen belabberd Liverpool

VOLLEYBAL Apeldoorn­se Aysha, Luna, Floor en Else strijden hard maar hebben EK volleybal met Oranje nog niet binnen

5 april Het Nederlands volleybalteam voor meisjes onder de 16 jaar heeft zich niet direct kunnen plaatsen voor het EK in Hongarije en Slowakije. Oranje, met de Apeldoornse speelsters Aysha Meering, Luna Strikwerda, Floor Hogenhout en Else Rogier van Dynamo, verloor zondag de halve finale van het EK-kwalificatietoernooi van België en later die dag de troostfinale tegen Portugal om de derde plek.