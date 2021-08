LIVE | Vitesse leidt bij rust in cruciaal duel met Anderlecht dankzij razendsnelle treffer

Max Verstappen staat te popelen: ‘Spa mijn favoriete circuit, Zandvoort wordt ook heel interes­sant’

18:44 De rust is wedergekeerd in de Formule 1, of toch in ieder geval aan de vooravond van het raceweekeinde in België. De zomerstop bracht Max Verstappen wat afstand, maar al snel ook weer zin om te racen.