LIVE | Volg de zesde rit van Parijs-Nice in ons liveblog

11 maart Rick Karsdorp staat met één been in de kwartfinales van de Europa League. De Nederlander won met AS Roma comfortabel van Sjachtar Donetsk (3-0), terwijl ook Arsenal en Tottenham Hotspur op koers liggen voor een plek bij de laatste acht.